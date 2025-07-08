Halk Bankası yönetici adaylarına eğitim

Akademi, Halk Bankası yönetici adaylarının iletişim ve liderlik becerilerini zirveye taşıyacak özel bir eğitim serisine imza attı.

11 Ocak 2025’te başlayan ve 24 Mayıs 2025 tarihine kadar süren kapsamlı programda etkili ve güzel konuşma, temel diksiyon, topluluk önünde konuşma, hitabet, beden dili, sunum teknikleri ve sahne deneyimi gibi liderlik yolculuğunda vazgeçilmez beceriler ustalıkla işlendi.

İstanbul’da Halk Bankası’nın ev sahipliği yaptığı eğitim, 9 periyot halinde gerçekleştirildi.

Zengin bir içeriğe sahip olan eğitim serisine, 178 yönetici adayı katıldı. Katılımcılar sadece kelimelerin gücünü keşfetmekle kalmadı, beden dili ve sahne hakimiyeti ile iletişimin inceliklerini öğrendiler.

TRT Akademi’nin alanında uzman kadrosu ile sunduğu bu özel eğitim programı, katılımcılara profesyonel yaşamlarında fark yaratacak değerli kazanımlar sağladı.

TRT Akademi’den kapsamlı iletişim eğitimi

İletişime yönelik eğitimler, çalışanların hem kişisel hem de profesyonel hayatını destekleyerek kariyer yolunda daha hızlı ve sağlam adımlar atmalarını sağlar. Özellikle yönetici olma yolunda ilerleyenler için bu eğitimler bir yatırım olarak görülür.

Etkili konuşma, hitabet ve beden dili gibi beceriler iş hayatında kendini doğru ve etkili ifade etmeye yardımcı olur. Bu durum hem ekip içindeki iletişimi hem de müşteri ilişkilerini güçlendirir.

Topluluk önünde konuşma ve sunum yapabilme deneyimi, yöneticilikte ön plana çıkmak ve becerilerini göstermek için kritik öneme sahiptir.

Sahne deneyimi gibi uygulamalı eğitimler, stres ve heyecanla başa çıkmayı öğretir. Böylelikle kriz anlarında doğru karar alma becerisi gelişir.

Eğitim sürecinde edinilen deneyimler, katılımcıların öz güvenini artırır. İyi bir iletişim, dinleyici ile doğru bağ kurmak ve ikna etmek demektir.

Kurumsal eğitim fırsatları TRT Akademi’de

Bu tür eğitimler, kurumların personel gelişimine verdiği önemi yansıtarak sürdürülebilir başarıyı destekliyor.

Daha önce de birçok kurum, çalışanlarının daha donanımlı hale gelmeleri için TRT Akademi’nin eğitim fırsatlarından yararlanma imkânı buldu.

TRT Akademi, kurumsal eğitim talepleri doğrultusunda ihtiyaca ve kuruma yönelik eğitimler tasarlamaktadır.

Kurumsal eğitimler hakkında trtakademi.com.tr adresinden bilgi alınabilir.