Dijital habercilere özel performans analiz eğitimi

Medya profesyonellerinin ve içerik üretenlerin radarına girecek olan eğitim, TRT Haber Dijital’de görev yapan Muhabir İlyas Umut Özacar’ın anlatımı ile platformda yer aldı. 3 bölümden oluşan eğitim videolarında, platformlar üzerinden dijital analizin ve raporlamanın nasıl yapıldığı tek tek anlatılıyor.

Mobil kullanım kolaylığı sayesinde istenilen yerde ve zamanda izlenebilen eğitim videoları, dijital dünyanın karmaşık ve sürekli değişen ortamına uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.

Veriye dayalı karar vermeyi kolaylaştıran eğitime, trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

İçeriklerin etkisini ölçmeyi öğrenin

Sosyal medyada ve dijital platformlarda milyonlarca içerik paylaşılıyor. Tüm bunların içinden sıyrılarak hedef kitleye gerekli mesajı vermek kolay değil. Bu noktada dijital analiz değer kazanıyor.

Dijital Habercilikte İçerik Performans Analizi eğitimi bu işi kolaylaştırmak ve püf noktalarını paylaşmak için hazırlandı. Eğitimde yer alan bilgiler veriye dayalı karar verme becerisi kazandırıyor.

Hangi içerik türünün hangi platformda başarılı olacağının analiz edilmesi, kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayarak işlerin hızlı şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Verilerden yola çıkılarak geliştirilen stratejiler, başarıya giden yolda önemli bir rehberdir.

Eğitim yolculuğunda TRT Akademi yanında

Bireysel ve kurumsal eğitimler ile TRT Akademi, geniş bir eğitim havuzuna sahip. Eğitimlerin yanı sıra podcast ve blog içerikleri de önemli bilgileri ilgileri ile paylaşıyor. Zaman zaman güncellenen eğitimlerden haberdar olmak için TRT Akademi sosyal medya hesaplarını ve trtakademi.com.tr adresini ziyaret etmek yeterli.

Başarı belgeleri ve sertifikaların da verildiği eğitimler katılımcılarını bekliyor.