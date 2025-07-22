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TRT Akademi
TRT Haber 22.07.2025 14:35

Ekranda fark yaratmak için ilham verici eğitim

Televizyon programlarının başarısı özgün fikirlere dayanır. Ancak bir televizyon programı için yeni fikir üretme süreci oldukça zorludur. TRT Akademi’nin TV Programları İçin Yaratıcı Fikir Üretimi eğitim paketi, yapım sürecinin en kritik aşamalarından olan “fikir üretme” evresini ilgilileri ile paylaşıyor.

Ekranda fark yaratmak için ilham verici eğitim

Fikir üretme sürecinde doğru ilerlemek için üzerinde durulması gereken bazı adımlar var.
Yani özgün fikir üretmek bir yolculuk ve keşif sürecidir.

5 etkileyici bölümden oluşan TV Programları İçin Yaratıcı Fikir Üretimi online eğitim serisinde katılımcılar, TRT’nin deneyimli yapımcı/yönetmenlerinden Alev Çağlayan ile keyifli bir serüvene çıkıyor.

Her an her yerde izleme imkânı sunan eğitim programı, trtakademi.com.tr adresinde meraklılarını bekliyor.

Fikirleri Ekrana Taşımanın Zamanı

Eğitim serisi, televizyon programcılığında yaratıcı fikrin ne anlama geldiğinin incelenmesi ile başlıyor. Ardından fikir geliştirme aşamaları konusu ele alınıyor.

Fikir avcılığı yapılan bu bölümde, üretim süreci irdeleniyor. Ancak her fikir ekrana taşınamayacağı için bir analiz yapılması gerekli.

Fikrin programa uygunluğunun denetlenmesi için nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği üçüncü bölümde detaylandırılıyor.

Dördüncü bölüme geçildiğinde etkili bir program künyesinin nasıl hazırlanacağı anlatılıyor. Yaratıcı fikirlerin geliştirilmesinde önemli bir yöntem olan beyin fırtınasının nasıl uygulanacağı ise beşinci yani son bölümde yer alıyor.

TRT Akademi Yaratıcılığın Kapılarını Aralıyor

Rekabetin durmadan arttığı bir sektör olan televizyonda ayakta kalmanın sırrı yeni ve yaratıcı fikirde saklı.

Bu online eğitim sayesinde katılımcılar kafalarındaki projeleri somutlaştırabilecek.

Eğitim sonunda teorik sınavı tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesi alarak eğitim sürecini ve yetkinliklerini de belgelendirebilecekler.

TRT Akademi’nin “televizyon” kategorisinde yer alan eğitimler sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Senaryo yazımı, televizyon prodüktörlüğü gibi alanlarda verilen online, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri ile katılımcılar kendilerini geliştirebilecekleri ve iş hayatlarında kullanabilecekleri bilgilere sahip olabilecekler.

TRT çatısı altında tasarlanan eğitimlere ulaşmak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.

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