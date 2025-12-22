Hafif Yağmurlu 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 22.12.2025 22:10

BM'den "Gazze'ye insani yardımların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de şiddetli kış koşullarına ve devam eden saldırılara dikkati çekerek, İsrail'e insani yardım girişlerine getirdiği tüm kısıtlamaları kaldırması çağrısını yineledi.

BM'den "Gazze'ye insani yardımların girişine getirilen kısıtlamaların kaldırılması" çağrısı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, barınma malzemeleri de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım girişlerine getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yinelediklerini belirtti.

Son 24 saat içinde ateşkes olmasına rağmen Gazze'nin 5 bölgesinde hava saldırıları, bombardıman ve silahlı çatışmaların sürdüğüne dair haberler aldıklarını aktaran Dujarric, "Bu durum can kayıplarına ve insani yardım operasyonlarının aksamasına neden oluyor." dedi.

BM'nin bölgedeki insani yardım ortaklarının, özellikle güvenli olmayan koşullarda yaşayan yerinden edilmiş aileler için büyük çaplı barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını kaydeden Dujarric, halen çadır, yatak, şilte, battaniye ve kışlık elbise gibi temel ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluklar olduğunu vurguladı.

BM Sözcüsü, "Bölgedeki ortaklarımız, geçen hafta Gazze'de yaklaşık 1,3 milyon kişinin insanca barınaklara erişimini iyileştirmek için çalışmaya devam ediyor. Fırtınadan etkilenen yaklaşık 3 bin 500 aile, sel baskınına maruz kalan bölgelerde yaşıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, özellikle kış koşullarına işaret ederek, Gazze'de 630 bin insanın hala kışlık giysi yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
