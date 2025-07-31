Habercilikte görsel gücü TRT Akademi ile keşfedin

Haber Kameramanlığı serisinin eğitmenleri alanında güçlü isimlerden oluşuyor.

Kameramanlar Mikail Sevinç, Tahsin Özkan ve Veysel Dişbudak ile Şef Montajcı Hatice Avcı mesleğin önemli detaylarını eğitim videolarını izleyenler ile paylaşıyor.

Bu eğitim serisi sayesinde haber kameramanlığı mesleğini en doğru haliyle kavramak mümkün.

Katılımcılar haber için doğru ışık, açı ve ekipman kullanımını öğrenmenin yanı sıra haber kurgusunun inceliklerine de hakim olabilecekler.

TRT Akademi’den haber kameramanlığına profesyonel yaklaşım

Toplam 9 bölümden oluşan online eğitim, meslek tanımı ile başlıyor. Ardından bir haber kameramanının kullanacağı kameranın teknik özellikleri anlatılıyor. Daha sonra ekipmanların teknik özellikleri ve çekim öncesi nasıl bir hazırlık sürecinden geçildiği detaylandırılıyor ve katılımcıların çekim aşamasına daha donanımlı bir şekilde adım atması sağlanıyor. Bu bölümlerin ardından çekim başlıyor ve standart görüntünün nasıl çekildiği paylaşılıyor. Haber kameramanlığı sadece görüntü kaydetmekten ibaret değil.

Doğru anı yakalamak, ışığı ve açıyı ustalıkla kullanmak haberin görsel gücünü artırır. İyi ve dikkat çekici video çekmenin püf noktaları da eğitimin konuları arasında yer aldı.

Eğitimin yedinci bölümünde haberde görüntü kullanımının önemi haber türlerine göre ele alındı.

Haber kameramanının farklı haber türlerinde dikkat etmesi gereken detaylar anlatıldı.

Ayrıca drone ile çekim tekniklerini de öğreterek haberlere farklı boyut katmak da amaçlanıyor.

Tüm çekim aşaması bittikten sonra elde edilen görüntülerin doğru kullanımı ve kurgu teknikleri ile haberin nasıl daha etkileyici hale getirileceği de eğitimin önemli konularından biri.

Haber kameramanlığı video eğitimleri TRT Akademi platformunda

Mobil cihazlarla kolayca erişilebilen video eğitimlerin sonunda katılımcıları teorik bir sınav bekliyor.

Sınavı başarı ile geçenler TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Yüz yüze düzenlenen Haber Kameramanlığı eğitimine katılanlar ise bu video eğitimleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

TRT Akademi’nin yeni nesil haber kameramanlarına yol gösterici nitelikte hazırladığı eğitime ve daha fazlasına trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

