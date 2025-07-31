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TRT Akademi
TRT Haber 31.07.2025 12:32

TRT'nin ustaları anılarını anlatıyor

Geçmişten gelen deneyimler ve ekran arkasında yaşanan unutulmaz anlar, TRT Akademi ile yeniden canlanıyor. TRT Akademi’nin keyif veren podcast serilerin biri olan “Anıların İzinde”, mikrofonu TRT’nin usta isimlerine uzatıyor. Özel seri, Prodüktör Ahmet Selim Sabuncu ile TRT’nin yayıncılık mirasının kapısını aralıyor.

TRT'nin ustaları anılarını anlatıyor

TRT Akademi sadece eğitimler ile değil podcast ve blog içerikleriyle de öne çıkıyor.

TRT’nin kurumsal hafızası ile günümüzdeki gelişmeleri harmanlayan podcast içerikleri, sektöre yeni adım atanlar için öğretici olduğu kadar eğlenceli bir kaynak niteliğinde.

“Anıların İzinde” podcast içeriğinde, konuklar Hasan Taş ile Barış Eren birikimlerini ve yaşadıkları unutulmaz anları samimi bir dille anlatıyor.

2 bölümden oluşan bu keyifli sohbete trtakademi.com.tr adresinde yer alan “podcast” sekmesinden ulaşılabilir.

Müzik programları ve büyük prodüksiyonların perde arkası

TRT Prodüktörü Hasan Taş ile gerçekleştirilen bu söyleşide, müzik programlarının yapım süreçleri ve sahne arkasındaki yaratıcı emek detaylı şekilde ele alınıyor.
Bu sohbet, büyük prodüksiyonların arkasındaki dengeyi, planlama becerisini ve ekip uyumunu gözler önüne seriyor.

Hasan Taş’ın anıları, prodüksiyon ve post prodüksiyon sürecinde karşılaşılan zorlukların nasıl aşıldığını anlatırken genç yapımcılara da yol gösteriyor.

23 Nisan yayınları üzerine sohbet

Podcast serisinin ikinci bölümünün konuğu TRT Prodüktörü Barış Eren oldu.

Bu zevkli söyleşide gözler TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin perde arkasına çevriliyor.
Bu büyük organizasyonun nasıl doğduğu ve yıllar içinde nasıl evrildiği anlatılıyor.

Eren, çocukların neşesini ekrana yansıtan bu organizasyonda yaşadıklarını da paylaşıyor.

Ayrıca organizasyonun baştan sona tüm aşamalarının altı çiziliyor.

Bu podcast bölümü, 23 Nisan ruhunun ekranlara nasıl yansıtıldığını öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak sunuyor.

TRT Akademi’den keyifli bir podcast serisi

Podcast serisinde konuklar anılarını anlatırken bu alanlara ilgi duyanlara yönelik mesleki bir rehber de oluyorlar.

Bugünün medya dünyasında hala geçerliliğini koruyan prodüksiyon ve post prodüksiyon sürecini TRT’nin profesyonel prodüktörlerinin anlatımları ile öğrenmek çok kolay.

“Anıların İzinde” podcast serisi ve daha fazla sesli içerik için trtkademi.com.tr adresinden kayıt oluşturarak “podcast” sekmesine tıklamak yeterli.
 

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