AA 25.12.2025 07:26

Muğla'da 1 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi

Muğla ve ilçelerinde kaçakçılara göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonunda 1 ton 235 litre sahte içki ve 1 ton 19 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Muğla'da 1 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yapılan aramada, 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, 13 mermi ile 13 bıçak ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler 3 bin 520 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muğla Sahte İçki
