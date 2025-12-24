Açık 3.1ºC Ankara
Türkiye
AA 24.12.2025 22:45

Sinop için kar ve zirai don uyarısı

Sinop Valiliği, il genelinde beklenen kar ve zirai don nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sinop için kar ve zirai don uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışın kentin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve donun zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

Sinop Kar Yağışı Zirai don Meteoroloji Hava Durumu
