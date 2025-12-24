Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
TRT Haber 24.12.2025 19:45

Sadettin Saran gözaltına alındı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Sadettin Saran gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade vermişti.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran'ın uyuşturucu testi için saç ve kan örnekleri alındı, evinde de arama yapıldı.

Yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılan Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Rapor soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Saadettin Saran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Saran, en kısa sürede başvuru yapıp yeniden test yapılmasını talep edeceğini belirtti. Saran'ın özel bir merkezde tekrar test verdiği öğrenildi.

Akşam saatlerinde 2 ayrı suçlama ile Saran İstanbul'da gözaltına alındı. 

Uyuşturucu
