AA 24.12.2025 19:02

8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 yıldır aranan firari FETÖ zanlısı, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

8 yıldır aranan firari FETÖ'cü kardeşinin kimliğiyle yakalandı

İl Emniyet İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan E.Ö. Fethiye'de yakalandı.

Yapılan sorguda zanlının, ekiplere kardeşi D.Ö'nün kimliğini ibraz ettiği belirlendi. Zanlının kardeşine "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.

Zanlı ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ
