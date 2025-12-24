Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Türkiye
AA 24.12.2025 18:28

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Ankara Valiliği, il genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını, tarımsal alanlarda zirai don riskinin öngörüldüğünü duyurdu. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar azalması bekleniyor.

Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Ankara il merkezinde, 26 Aralık ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Ankara Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji
OKUMA LİSTESİ