Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.12.2025 16:53

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, M.E.K.'ye ait Tokuşlar Mahallesi'nde bulunan iş yerine gelen otomobil ile yolcu otobüsüne karton koliler ve mavi renkli torbalar içerisinde silah parçalarının yüklendiğini tespit etti.

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Operasyon düzenleyen ekipler, otogar istikametinden otoyola bağlanan araçları durdurarak arama yaptı.

Aramada, 46 bin 655 tabanca parçası ve birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

İş yerinin deposunda ise 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilerek gözaltına alınan A.Ö., M.C.Ö., İ.İ., D.D., M.E.K. ve Z.K. hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

ETİKETLER
Bireysel Silahlanma Silah Kaçakçılığı Kaçakçılık Düzce
Sıradaki Haber
Ankara'da konteyner taşıyan vinç köprüde sıkıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Belçika cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunu sürüyor
17:56
Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti
17:16
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
17:12
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada ne yaşandı?
17:07
Türk öğrenciler uluslararası yarışmalarda 272 madalya kazandı
16:48
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya geriledi
Topkapı Sarayı'nın Mabeyn bölümünde 'Çini Sanat Galerisi' açıldı
Topkapı Sarayı'nın Mabeyn bölümünde 'Çini Sanat Galerisi' açıldı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ