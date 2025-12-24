Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.12.2025 15:38

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika İstanbul Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hem dilimiz kardeşliği, barışı söyleyecek hem elimizdeki evraklar kardeşliği, barışı söyleyecek
15:37
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
15:43
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem mantar hem de elektrik üretiyor
15:30
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
14:56
Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
15:04
"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" vatandaşların imzasına açıldı
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ