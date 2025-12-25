Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2025 06:16

İstanbul'da kaporta boya dükkanında yangın: 4 araç küle döndü

İstanbul Sultanbeyli'de kaporta boya dükkanında yangın çıktı. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın söndürülürken 4 araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da kaporta boya dükkanında yangın: 4 araç küle döndü

Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katındaki kaporta boya hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, dükkanda bulunan yanıcı maddelerden ötürü kısa sürede büyüdü, tamir için içeride bulunan 4 araca sirayet etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerinde önlem alınırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yerindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'a kar geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:46
Regaib Kandili bugün idrak edilecek
07:30
Muğla'da 1 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi
06:45
Şam’da DEAŞ operasyonu: Sözde vali ve yardımcıları yakalandı
00:13
İstanbul'a kar geliyor
23:42
Doğu Ekspresi Kars'tan ilk seferine çıktı
22:47
Sinop için kar ve zirai don uyarısı
Bodrum'u sel vurdu: Yollar göle döndü
Bodrum'u sel vurdu: Yollar göle döndü
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ