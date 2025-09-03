Profesyonel sesin sırrı TRT Akademi'nin birleştirilmiş eğitim programında

Birleştirilmiş bir sertifika programı olan Diksiyon & Seslendirme ve Dublaj eğitimi, katılımcılarına sadece Türkçenin doğru ve etkili kullanımını öğretmekle sınırlı değil. Aynı zamanda sesin ve nefesin ustalıkla yönetildiği, dublaj sanatının inceliklerinin tüm yönleriyle aktarıldığı benzersiz bir deneyim sunuyor. Ön elemeye tabi olan eğitim programı, 1 Eylül’de Ankara’da başladı.

Yüz yüze tasarlanan eğitim, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

1 Eylül 2025’te başlayan ve 24 Eylül’e kadar sürecek program, katılımcılarına 37 farklı bölüm ve toplam 96 saatlik zengin bir içerik sunuyor.

Katılımcılar hem teorik bilgileri hem de uygulamalı çalışmaları deneyimleyerek kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Eğitime, TRT’nin profesyonel isimleri rehberlik edecek.

TRT Haber’in deneyimli spikeri Selin Iğnak Özgür, yıllara dayanan mesleki tecrübesini katılımcılarla paylaşırken; ses tasarımı ve mix uzmanı Ahmet Gökhan Coşkun, seslendirme teknolojisine yönelik bilgilerini aktaracak.

Seslendirme yönetmenliği alanında yıllardır görev yapan Nurcihan Ergün ve Özden Gömeçoğlu ise seslendirme ve dublajın tüm detaylarını ele alacak.

TRT Akademi’den fırsat niteliğinde bir eğitim

Diksiyon & Seslendirme ve Dublaj eğitimi, 96 saat sürüyor.

37 bölümden oluşan programa başvuru yapmadan önce katılımcıları bir ön eleme süreci bekliyor.

Başvuru aşamasında adayların, kendilerine gönderilecek metinleri okuyarak trtakademi@trt.net.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

Gönderilen kayıtların değerlendirilmesinin ardından katılımcılar belirlenecektir.

Eğitime girmeye hak kazananları oldukça yoğun bir program bekliyor.

Eğitimin diksiyon bölümünde, Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Vurgu, tonlama, duraklama gibi temel konular detaylandırılacak ve uygulamalarla pekiştirilecek.

Ev stüdyosu kurulumundan seslendirmeye kadar her şey bu eğitimde

Dublajın tarihçesi ile eğitimin ikinci bölümü başlayacak.

Eğitimin bu bölümünde ses kayıt teknolojisi anlatılacak ve ev stüdyosu kurulumuna dair önemli bilgiler paylaşılacak.

Ses kayıt çalışmaları yapılarak anlatılanlar uygulamalarla desteklenecek.

Diksiyon eğitimi sırasında edinilen bilgiler temel oyunculuk ile harmanlanarak metin üzerinde çalışmalar da yapılacak.

Ayrıca sinema filmi, çizgi film, animasyon, belgesel dublajı ve reklam seslendirmesi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyenlere deneyim kazandırmak adına kapsamlı atölyeler ve uygulamalar programda yer alıyor.

Radyo tiyatrosu uygulaması da eğitimin önemli konuları arasında.

Film çeviri ve dublaja yönelik çalışmalar, bu kapsamlı eğitim programında katılımcılarını bekliyor.

TRT Akademi’de üç eğitim bir arada

Diksiyon & Seslendirme ve Dublaj eğitiminin sonunda teorik ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek.

Bu sınavları başarıyla geçen katılımcılar TRT onaylı sertifika alacaklar.

TRT Akademi’nin bu prestijli eğitimi ve daha fazlası hakkında bilgi almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

