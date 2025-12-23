Cevdet Yılmaz: Türkiye ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı'nın (AZPROMO) ortaklaşa düzenlediği 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, bugün dünya sahnesinde yaşanan krizlerin, bilgi ve tecrübe aktarımlarının önemini gösterdiğini belirterek, "Birlikteliğimizin verdiği güçle ortak çalışmalarımızı artırarak sürdürmek, bölgemizin içinde bulunduğu sınamaları bir fırsat olarak değerlendirmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz, refahı artırmak adına, ticari ve ekonomik ilişkileri ileriye taşımanın, tarihin ve mevcut uygun konjonktürün çizdiği bir görev olduğuna işaret ederek, "Hedefimiz güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan ve barışın, istikrarın hüküm sürdüğü müreffeh bir bölgedir. Siyasi istikrarımız, değerli iş insanları için en büyük güvencedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in dostluğu, kardeşliği, milletlerin kardeşliği gibi bizlere büyük fırsatlar sunuyor. Çok güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Bize düşen bu güçlü siyasi iradeyi somut projelere, somut faaliyetlere dayalı bir şekilde hayata geçirmektir." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyüme kaydetti"

Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son bu yılın 3. çeyrek rakamları elimizde. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyüme kaydetti. Tarımda yaşadığımız talihsiz bir yıla rağmen, hem don hem kuraklık yaşadık bu sene. Tarımımız muhtemelen yüzde 6 civarında bir daralma gösterecek bu sene. Buna rağmen Türkiye ekonomisi ilk 9 aylık dönemde yüzde 3,7 büyümeyle yoluna devam ediyor. Bütün bu sürecin sonucunda 2002 yılında AK Parti hükümetlerinin geldiği dönemde 238 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimiz, bu yıl itibarıyla 1,5 trilyon doları aşacaktır. Beklentimiz bu, uluslararası tahminler de böyle.

Kişi başına milli gelirimiz 17 bin doların üstüne çıkacak, 18 bin dolarlara yaklaşacaktır. Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre Türkiye bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş yapacaktır. Son 23 yılda alt orta gelirden üst orta gelire geldi Türkiye. Bu seneki gelişmeler bu şekilde gitmesi halinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağız. IMF'nin yaptığı tahminler ışığında bu yıl nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız."

"Amacımız, 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır"

Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Olumsuz küresel şartlara, yükselen korumacılığa, belirsizliğe ve bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilimlere, savaşlara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Son yıllıklandırılmış rakamlara göre ihracatımız toplamda 271 milyar dolara yaklaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'ın da büyük bir başarı grafiği ortaya koyduğuna, 2024 yılında yüzde 4,1 büyüme performansıyla bölgede öne çıkan bir ekonomi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile ikili ticaretimizin geçen yıl 8 milyar dolara ulaştığını görüyorsunuz. Bu sene petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve başka birtakım faktörler nedeniyle bir miktar gerileme olabilir ama bu geçici bir gerileme olacaktır. Amacımız Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmaktır. Bunu da sizlerle birlikte, iş dünyamızla birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşmamızı genişlettik ve 2024 yılında yürürlüğe girmesini sağladık. Bunun ticaretimize güç vereceğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzalamanın olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlatmış durumdayız."

"Türk müteahhitleri Azerbaycan'da 558 projeye imza attı"

Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan doğrudan uluslararası yatırımların bugün 18 milyar dolar civarına geldiğini, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılan yatırımların ise 21 milyar dolara yaklaştığını belirten Yılmaz, yatırımlarla ticaret arasında bir ilişki olduğunu, karşılıklı yatırımlar ne kadar gelişirse, bunun ticaret için de daha sağlam ve istikrarlı bir altyapı oluşturacağını söyledi.

Türkiye'den yatırımcıları Azerbaycan'a, Azerbaycanlı yatırımcıları da Türkiye'ye davet eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Lütfen daha fazla yatırım yapın, iş birliği yapın. Sadece karşılıklı yatırım yapmakla kalmayın, 3. ülkelerde de başka ülkelerde de ortak çalışmalar yapın. Bunu bekliyoruz, bu yönde çağrı yapıyoruz. Karşılıklı yatırımlarımızı artıralım ama aynı zamanda 3. ülkelerde de birlikte yatırımlar yapalım.

Müteahhitlik alanında da iyi bir yere gelmiş durumdayız. Bu kapsamda bugüne kadar Azerbaycan'da 21 milyar dolar değerinde 558 projeye Türk müteahhitleri imza atmış durumda. Bu da gerçekten iftihar ettiğimiz bir noktaya gelmiş durumda. Türk müteahhitleri biliyorsunuz, Çin'den sonra dünyada en güçlü müteahhitler, dünyanın dört bir yanında hepimizin görünce iftihar ettiği projelere imza atıyorlar. Azerbaycan'da da özellikle işgalden kurtarılmış bölgelerde yaptıkları yatırımlar çok çok kıymetli. Bundan sonra da inşallah müteahhitlik alanında daha fazla proje üstlenmelerini, daha fazla katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

"Ekonominin çeşitlendirilmesi son derece doğru bir politika"

Zengezur bağlantısının açılmasının Orta Koridor'un rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşıyacağına işaret eden Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Azerbaycan'ın hem bölgesel hem de küresel ölçekte mühim bir rol üstlendiği enerji sektöründeki dönüşümünü de takdirle takip ediyoruz. Şunu Azerbaycan da çok iyi biliyor, bizler de dünya da. Fosil yakıtlar giderek azalacak, fosil yakıtlara dayalı enerji politikaları farklılaşacak. Azerbaycan bunu çok iyi tespit etmiş bir ülke olarak yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıyor. Biz de bu yaklaşımı destekliyoruz. Aynı zamanda petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi son derece doğru bir strateji. Ekonominin çeşitlendirilmesi, tek bir ürüne dayalı olmaması da son derece doğru bir politika. Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stratejik dönüşümün başarıyla sürdürülmesi bölgesel enerji güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır."

Yılmaz, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nun, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine, bölgenin istikrarına ve refahına katkıda bulunmasını diledi.