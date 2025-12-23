Altın güne yükselişle başladı

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 6 bin 107 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 yükselişle 6 bin 167 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 132 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 362 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri ile ABD-Venezuela geriliminin daha da artabileceği endişeleri kıymetli metal fiyatlarını destekliyor.

Altının ons fiyatı bugün 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, altına alternatif yatırım aracı olarak kabul edilen gümüşün ons fiyatı da 70 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Buna ek olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmelerde taraflardan gelen ateşkesi reddeden açıklamalar, dünya genelinde jeopolitik tansiyonun süreceğine ilişkin korkuları körükleyerek, güvenli liman varlıklara olan talebi besledi.

Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.