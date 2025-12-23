Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.12.2025 10:10

BIST 100 endeksi güne 11.307,24 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 düşüşle 11.307,24 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne 11.307,24 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,27 azalışla 11.311,06 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,03 azalışla 11.307,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,01 geriledi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,75 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
TCMB'nin faiz indirimleri, kredi ve mevduat faizlerine yansıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak "Erzincan" oldu
11:33
İzmir'de iki ilçede 24 saat su kesintisi
11:24
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
11:20
2025'te küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı
11:13
Faiz indirimleri konut kredilerine de yansıdı
11:16
Dünya genelinde 2025'teki arkeolojik bulgular, insanlık tarihine ve mirasına ışık tuttu
Dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri: Likya yolu
Dünyanın en güzel yürüyüş rotalarından biri: Likya yolu
FOTO FOKUS
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ