Ekonomi
23.12.2025 09:19

Elektrikte serbest tüketici limiti yeniden belirlendi

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, elektrikte serbest tüketici limiti 2026 yılında 500 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Elektrikte serbest tüketici limiti yeniden belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının, 2026 için yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

