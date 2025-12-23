Hafif Yağmurlu 3.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 23.12.2025 06:50

Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltti.



Fitch'ten yapılan açıklamada, not artışının gerekçesi olarak Ukrayna'nın borçlarını yeniden yapılandırmada kaydettiği ilerleme gösterildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın uzun vadeli döviz cinsinden ihraççı temerrüt notunun "sınırlı temerrüt"ten "CCC"ye yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in genellikle "CCC+" veya daha düşük notu olan ülkeler için not görünümü değerlendirmesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, not yükseltmesinin Ukrayna'nın dış ticari alacaklılarının büyük çoğunluğuyla ilişkilerinin normalleşmesini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) 19 Aralık'ta Ukrayna'ya 90 milyar avro sağlama kararının bir yıldan fazla bir süre için finansman ihtiyaçlarını karşılayacağı ve kısa vadeli borç sürdürülebilirliği risklerini azaltacağı aktarıldı.

Not artışına rağmen Ukrayna'nın kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında kalmaya devam etti.

Ukrayna
