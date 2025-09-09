Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 09.09.2025 15:52

TRT Akademi geleceğin muhabirlerini yetiştiriyor

TRT Akademi’nin gazetecilik dünyasına sağlam adım yapmak isteyenler için tasarladığı Muhabirlik Uygulamaları hibrit eğitimi 29 Eylül’de Ankara’da başlıyor. Sınırlı sayıda kontenjanla açılan muhabirlik eğitimi ilgililerini bekliyor.

TRT Akademi geleceğin muhabirlerini yetiştiriyor

Hem dijital hem de yüz yüze deneyimi bir araya getirerek hibrit formatıyla hazırlanan eğitime Rasim Kılıç, Nilgün Balkaç ve Emre Yüncü rehberlik edecek.

35 saat sürecek yüz yüze eğitimden önce katılımcılara 12 bölümden oluşan Muhabirlik video eğitimi ücretsiz olarak tanımlanacak.

Video eğitimi tamamlayarak sınavlarda başarılı olan katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada deneyimleme imkânı bulacak.

Eğitim süreci 29 Eylül’de başlayıp 8 Ekim’de uygulama sınavı ile tamamlanacak.

TRT Akademi geleceğin muhabirlerini yetiştiriyor

Muhabirlik Eğitimi İle Sahaya Hazırlık

Eğitimler, 29 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek.

Teorik sınav 6 Ekim’de, uygulama sınavı ise 7-8 Ekim’de yapılacak.

Bu yoğun program, muhabirlik mesleğinin inceliklerini öğrenmek, haberin tanımı ve taşıması gereken niteliklerden anons ve canlı bağlantı tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olmak isteyenler için eşsiz fırsat sunuyor.

Katılımcıların muhabirlik mesleğine ilişkin görevleri kavramaları, haber yazım tekniklerini öğrenmeleri ve son dakika gelişmelerine hızlı reaksiyon gibi kritik becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT’nin Deneyimli Ekran Yüzleri Eğitici Oldu

TRT Haber’in başarılı spikerleri Nilgün Balkaç, Rasim Kılıç ve Emre Yüncü bu eğitimde deneyimlerini paylaşacak.

Alanında başarılı isimlerden muhabirlik mesleğini öğrenmek, hem teorik hem de sahada pratik deneyim kazanmak isteyenler için muhabirlik eğitimi fırsat niteliğinde.

Katılımcılar gazeteciliğin inceliklerini, canlı yayın tekniklerini ve röportaj sırlarını profesyonellerden öğrenebilecekler.

TRT stüdyolarının kapıları eğitime katılanlar için açılacak ve profesyonel bir ortamda eğitim alabilecekler.

Eğitim sırasında katılımcılar, TRT kampüsünü de gezerek çalışma ortamlarını görebilecekler.

Haberciliğin Okulu “TRT Akademi”

TRT Akademi’nin Muhabirlik Uygulamaları eğitimi, muhabirliğin haber yazmaktan ibaret olmadığını, doğru soru sormanın inceliklerini, olaylara karşı refleksin önemini, anonstan canlı bağlantıya kadar birçok işi aynı anda yönetmenin püf noktalarını öğretiyor.

Haberci olmak isteyenler için bir yol haritası olan eğitimler, meslekte hızla ilerlemeyi sağlıyor.

Eğitime kayıt olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini tıklayabilir.

ETİKETLER
TRT TRT Akademi
Sıradaki Haber
Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
BOTAŞ ile BP arasında LNG alımı anlaşması imzalandı
16:27
Bakan Memişoğlu, Çin'deki temaslarına Şanghay ile devam edecek
16:32
İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı
16:07
İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı
16:05
TRT Akademi'de eylül ayı eğitimleri sürüyor
16:02
Sinemaya ilgi duyanlar için eğitim başvuruları başladı
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
Samsun'da hamsi tezgahta 200-300 liradan satılıyor
FOTO FOKUS
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ