TRT Akademi geleceğin muhabirlerini yetiştiriyor

Hem dijital hem de yüz yüze deneyimi bir araya getirerek hibrit formatıyla hazırlanan eğitime Rasim Kılıç, Nilgün Balkaç ve Emre Yüncü rehberlik edecek.

35 saat sürecek yüz yüze eğitimden önce katılımcılara 12 bölümden oluşan Muhabirlik video eğitimi ücretsiz olarak tanımlanacak.

Video eğitimi tamamlayarak sınavlarda başarılı olan katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada deneyimleme imkânı bulacak.

Eğitim süreci 29 Eylül’de başlayıp 8 Ekim’de uygulama sınavı ile tamamlanacak.

Muhabirlik Eğitimi İle Sahaya Hazırlık

Eğitimler, 29 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilecek.

Teorik sınav 6 Ekim’de, uygulama sınavı ise 7-8 Ekim’de yapılacak.

Bu yoğun program, muhabirlik mesleğinin inceliklerini öğrenmek, haberin tanımı ve taşıması gereken niteliklerden anons ve canlı bağlantı tekniklerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sahibi olmak isteyenler için eşsiz fırsat sunuyor.

Katılımcıların muhabirlik mesleğine ilişkin görevleri kavramaları, haber yazım tekniklerini öğrenmeleri ve son dakika gelişmelerine hızlı reaksiyon gibi kritik becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

TRT’nin Deneyimli Ekran Yüzleri Eğitici Oldu

TRT Haber’in başarılı spikerleri Nilgün Balkaç, Rasim Kılıç ve Emre Yüncü bu eğitimde deneyimlerini paylaşacak.

Alanında başarılı isimlerden muhabirlik mesleğini öğrenmek, hem teorik hem de sahada pratik deneyim kazanmak isteyenler için muhabirlik eğitimi fırsat niteliğinde.

Katılımcılar gazeteciliğin inceliklerini, canlı yayın tekniklerini ve röportaj sırlarını profesyonellerden öğrenebilecekler.

TRT stüdyolarının kapıları eğitime katılanlar için açılacak ve profesyonel bir ortamda eğitim alabilecekler.

Eğitim sırasında katılımcılar, TRT kampüsünü de gezerek çalışma ortamlarını görebilecekler.

Haberciliğin Okulu “TRT Akademi”

TRT Akademi’nin Muhabirlik Uygulamaları eğitimi, muhabirliğin haber yazmaktan ibaret olmadığını, doğru soru sormanın inceliklerini, olaylara karşı refleksin önemini, anonstan canlı bağlantıya kadar birçok işi aynı anda yönetmenin püf noktalarını öğretiyor.

Haberci olmak isteyenler için bir yol haritası olan eğitimler, meslekte hızla ilerlemeyi sağlıyor.

Eğitime kayıt olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini tıklayabilir.