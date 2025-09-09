Diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimi başlıyor

TRT spikerleri Erdoğan Arıkan ve Oya Eren’in eğiticisi olduğu program, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak ekran önüne geçmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

TRT Akademi, yeni profesyonelleri medya dünyasına kazandırmak için kapılarını bir kez daha aralıyor.

Sınırlı kontenjan ile açılan sunuculuk ve spikerlik kursuna katılanlar, TRT’nin deneyimli spikerlerinden eğitim alma şansı yakalayacak.

TRT Akademi eğitimlerinden Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilirler.

Ekran önüne geçmek isteyenler için özel eğitim programı

81 saatlik Diksiyon & Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi hem teorik hem de uygulamalı dersleri kapsıyor ve yoğun bir öğrenme süreci vaat ediyor.

Eğitim programı Türkçeyi doğru, anlaşılır ve güzel kullanmak ve medya sektörüne adım atmak isteyenler için tasarlandı. 15 Eylül’de başlayan eğitim süreci 3 Ekim’de sona erecek. Diksiyon & Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi, katılımcılara TRT stüdyolarında bire bir deneyim sunuyor.

Diksiyon & spikerlik ve sunuculuk eğitiminde neler var?

Titizlikle hazırlanan eğitim programında katılımcılar, etkili sözlü iletişim ve konuşma organlarının doğru kullanımı üzerine dersler alacaklar.

Doğru nefes teknikleri ve ses eğitimi ile seslerini güçlendirmenin yanı sıra, Türkçenin ses özelliklerini detaylı şekilde öğrenerek, söyleniş ve boğumlanma kusurlarını giderme fırsatı bulacaklar.

Vurgu, ulama ve tonlama gibi konuşmanın temel unsurlarına yoğunlaşan eğitimde, anlatım teknikleri ve konuşma hızı da profesyonel bir şekilde ele alınacak.

Ayrıca, yerleşik dil yanlışlarının düzeltilmesi ve metin çalışmaları ile dil hâkimiyeti artırılacak.

Eğitim sürecinde beden dili ve topluluk önünde konuşma teknikleri üzerinde durulurken, spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel kuralları da kapsamlı olarak aktarılacak.

Katılımcıların yayın öncesi hazırlıklar gibi pratik bilgilerle donanımlı hale gelmesi sağlanacak.

Stüdyo kuralları ve sunum teknikleri dersleri ile katılımcılara profesyonel bir yayın ortamında haber spikerinin nasıl hareket etmesi gerektiği öğretilecek. Yayın hatalarının analiz edilip giderilmesi ve sunum yapma uygulamaları ile gerçek hayata hazırlık yapılacak.

Son olarak teorik ve uygulamalı sınavlarla edinilen bilgiler test edilerek, katılımcıların performansı ölçülecek.Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Öte yandan eğitim boyunca TRT Müzesi ve kampüs gezileri düzenlenerek, Türkiye’nin yayıncılık tarihine ve TRT’nin çalışma ortamına yakından tanıklık etme imkânı sağlanacak.

TRT Akademi’de eğitim fırsatları sürüyor

TRT Akademi, ekranın deneyimli yüzlerinin rehberlik ettiği diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kurslarını ilgilileri ile buluşturmaya devam ediyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen eğitimler, TRT Akademi sosyal medya hesabından ve platformdan duyuruluyor.

TRT Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini tıklayabilir.



