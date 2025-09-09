TRT Akademi'de eylül ayı eğitimleri sürüyor

Özenle tasarlanmış bu eğitim programı, televizyon yayıncılığında kullanılan hem hareketli hem de hareketsiz ekran grafikleri konusundaki birikimini artırmak isteyenlere özel hazırlandı.

Görsel tasarım alanında deneyimli Zeynep Konukman’ın rehberliğinde gerçekleşecek olan eğitim, katılımcılara yayın dünyasının kapılarını aralıyor. Hafta içi 19.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan eğitim, toplam 19 oturumda tamamlanacak.

Eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarla katılımcılar, TRT onaylı başarı belgesi alarak yetkinliklerini belgeleyebilecekler.

Sanal sınıfta televizyon grafik tasarımı

16 bölümden oluşan eğitim programında yayıncılığın temel taşları titizlikle işlenecek.

Eğitim programı, kanal kimliği olgusu başta olmak üzere, kanal logosu tasarımı, canlı yayın grafikleri, arka plan tasarımları ve stüdyo video wall dizaynı gibi kritik konuları kapsıyor. Program tanıtım grafikleri, jenerikler, fragman ve teaser yapımı ile geçiş efektleri gibi yayıncılığın olmazsa olmazları da detaylıca ele alınıyor.

Öte yandan katılımcılar, televizyon ekranlarında sıkça karşılaşılan “KJ”, “ticker” yani akan yazılar ve çoklu ekran yerleşimleri gibi ileri seviye ekran grafik tekniklerini öğrenme fırsatı bulacaklar.

Teorik bilginin yanında uygulamalı sınavlarla da desteklenen Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı eğitiminin sonunda katılımcılar, yayıncılık sektöründe grafik tasarımı konusunda güçlü bir donanıma sahip olacaklar.

Eğitime kolay erişim imkanı

TRT Akademi'nin sanal sınıf eğitimleri, medya ve iletişim alanında kariyer yapmak isteyenler için kapsamlı ve erişilebilir bir eğitim platformu sunuyor. Mobil kullanım kolaylığı sayesinde eğitime internetin olduğu her yerden erişim mümkün. Dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan ve profesyonel gelişimi destekleyen eğitimler, TRT’nin köklü yayıncılık deneyimi ile şekilleniyor.

Platform sürekli olarak güncellenerek yeni eğitim içerikleri ekleniyor, böylece katılımcılar her zaman en güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Sınırlı kontenjanı bulunan eğitimde yer almak ve eğitimlere dair gelişmeleri takip etmek isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

