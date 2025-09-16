Açık 26ºC Ankara
TRT Akademi
TRT Haber 16.09.2025 10:52

TRT Akademi’den ekim ayında diksiyon eğitimi fırsatı

TRT’de yüz yüze düzenlenecek Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi, Türkçeyi doğru ve etkili konuşmanın püf noktalarını usta spiker Acar Acartürk’ten öğrenme fırsatı sunuyor. Sınırlı kontenjanla açılan eğitim programı, 6 Ekim’de Ankara’da başlıyor.

TRT Akademi’den ekim ayında diksiyon eğitimi fırsatı

Yüz yüze tasarlanan eğitim programı katılımcılara Türkçenin ses ve sözcük yapısını doğru kullanma, vurgu ve tonlamaları yerinde yapma, nefes ve ses kontrolünü sağlama gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlıyor.

42 saat sürecek olan eğitimde 17 ana konuya ağırlık verilecek.

Bu önemli programda yılların spikeri Acar Acartürk eğiticilik yapacak. Acartürk, tecrübeye dayalı bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

TRT Genel Müdürlüğünde 6 Ekim’de başlayacak olan eğitim, 4 Kasım’da uygulamalı sınav ile sona erecek.

Teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

Diksiyonunu geliştirmek isteyenlerin adresi “TRT Akademi”

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi; diksiyonunu geliştirmek, iletişim becerilerini güçlendirmek ve topluluk önünde daha öz güvenli konuşmak isteyenler için benzersiz bir fırsat olacak.

Eğitim boyunca, söyleniş ve boğumlama kusurlarından beden diline, topluluk önünde konuşmadan metin çalışmalarına kadar birçok başlık ele alınacak.

Katılımcılar yalnızca teorik bilgiyi öğrenmekle kalmayacak, uygulama dersleriyle öğrendiklerini pratiğe dökme imkânı bulacak.

Diksiyon eğitimi ile etkili konuşmanın yolu açılıyor

İletişimin gücü, doğru ve etkili konuşmadan geçiyor. İyi bir diksiyon sadece spikerler veya sunucular için değil; öğretmenlerden avukatlara, yöneticilerden öğrencilere kadar herkesin hayatında belirleyici bir rol oynuyor.

Yanlış vurgu, hatalı sesletim ya da düzensiz konuşma, en doğru mesajın bile etkisini zayıflatabilir.

TRT Akademi’nin Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi, katılımcılara doğru iletişimin kapılarını açıyor.

Bu eğitim, günlük hayatta ve kariyerinde öne çıkmak isteyenler için önemli bir kazanım sağlıyor.

Neden TRT Akademi’nin diksiyon eğitimleri?

Eğitimler, TRT’nin tecrübeli spikerleri ve sunucuları tarafından verilmektedir.

Teorik ve uygulamalı içerikleri sayesinde güzel konuşmaya dair konularda derinlemesine bilgi edinmek mümkün.

TRT gibi köklü bir kurumdan alınan sertifika, katılımcılar için önemli bir fırsat sağlıyor.

TRT Akademi’nin diksiyon eğitimleri ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

TRT TRT Akademi Eğitim
