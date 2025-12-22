Hafif Yağmurlu 7.3ºC Ankara
AA 22.12.2025 14:34

DSÖ: Gazze'de nisana kadar 100 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 100 binden fazla çocuk, 37 bin hamile ve emziren kadının gelecek yıl nisana kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

DSÖ: Gazze'de nisana kadar 100 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı öngörülüyor

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze için yaptığı son analizde, Gazze Şeridi'nin hiçbir bölgesinin halihazırda "kıtlık altında" olarak sınıflandırılmadığını aktaran Ghebreyesus, bu ilerlemeye rağmen yaşanan kısıtlamalar nedeniyle insani operasyonların son derece kırılgan olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) 100 binden fazla çocuk, 37 bin hamile ve emziren kadının gelecek yıl nisana kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 50'sinin kısmen işlevsel durumda olduğuna işaret eden Ghebreyesus, birçok kısıtlama nedeniyle tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığını kaydetti.

Ghebreyesus, "Temel tıbbi malzeme, ekipman girişi ve prefabrik hastane yapılarının acil onayı çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
