Yapay zeka 2025 yılında 55 bin kişinin işten çıkarılmasına neden oldu

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre, yıl boyunca duyurulan toplam işten çıkarma sayısı 1,1 milyonun üzerine çıkarak 2020 yılındaki pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon baskısı ve artan giderler karşısında maliyetleri düşürmeye çalışan birçok dev şirket, yapay zekayı kısa vadeli ve cazip bir çözüm olarak görmeye başladı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yayımlanan bir araştırma, yapay zekanın halihazırda ABD iş gücü piyasasının yüzde 11,7'sinin görevini üstlenebildiğini ve finans ile sağlık gibi sektörlerde 1,2 trilyon dolarlık ücret tasarrufu sağlayabileceğini ortaya koydu.

Ancak bazı uzmanlar, yapay zekanın işten çıkarmalar için bir "günah keçisi" olarak kullanıldığını savunuyor. Oxford İnternet Enstitüsü'nden Dr. Fabian Stephany, pandemi döneminde aşırı istihdam yapan firmaların stratejik hatalarını kabul etmek yerine yapay zekayı bir bahane olarak öne sürdüğünü ifade ediyor.

Yapay zekayı gerekçe gösteren teknoloji devleri

2025 yılında yapay zeka yatırımlarını artırırken iş gücünde kesintiye giden önde gelen şirketler şunlar:

Amazon

Ekim ayında tarihinin en büyük işten çıkarma dalgasını başlatan Amazon, 14 bin kurumsal pozisyonu kapattı. Şirket yöneticileri, yapay zekanın internetten bu yana en dönüştürücü teknoloji olduğunu ve daha hızlı yenilik yapabilmek için daha yalın bir organizasyon yapısına ihtiyaç duyduklarını belirtti. CEO Andy Jassy, yapay zekanın bazı iş kollarında insan ihtiyacını azaltacağını daha önce çalışanlarına duyurmuştu.

Microsoft

Yıl boyunca yaklaşık 15 bin çalışanıyla yollarını ayıran Microsoft, son olarak Temmuz ayında 9 bin kişinin işine son verdi. CEO Satya Nadella, şirketin yeni bir döneme hazırlandığını ve yazılım fabrikasından bir "zeka motoruna" dönüştüğünü vurguladı.

Salesforce

Şirketin CEO'su Marc Benioff, yapay zeka desteği sayesinde 4 bin müşteri destek çalışanının görevine son verildiğini doğruladı. Benioff, yapay zekanın şirketteki işlerin yüzde 50'sini halihazırda yürüttüğünü ve bu nedenle daha az personele ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

IBM

IBM CEO'su Arvind Krishna, yapay zeka destekli sohbet botlarının yüzlerce insan kaynakları çalışanının yerini aldığını belirtti. Diğer firmalardan farklı olarak IBM, yazılım mühendisliği ve pazarlama gibi kritik düşünme gerektiren alanlarda istihdamı artırdığını bildirdi.

CrowdStrike ve Workday

Siber güvenlik firması CrowdStrike, iş gücünün yüzde 5'ini oluşturan 500 kişiyi işten çıkarırken yapay zekayı "iş gücü çarpanı" olarak niteledi.

İnsan kaynakları platformu Workday ise yılın başında yapay zeka yatırımlarına kaynak ayırmak amacıyla 1.750 çalışanının işine son verdiğini duyurdu.