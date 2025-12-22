Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Boris Yeltsin adını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bünyesinde en üst organ olan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Güney Kafkasya'da devam eden "olumlu ve yapıcı değişimlerin" daha geniş bölgedeki tüm devletler için "yeni fırsatlar yarattığını" ve ekonomik istikrarı güçlendirdiğini söyleyen Paşinyan, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlara değindi.

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kısa süre önce gerçekleştirilen ve 2 ülke arasında onlarca yılın ardından "ilk ikili ticaret" olan sevkiyata atıfta bulunarak, bunu, "bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik elde edilen ilk önemli başarılardan biri" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan toprakları üzerinden ülkesine yönelik mal transiti ablukasını kaldırma kararıyla ikili ticaretin başlaması yolunda gerekli koşulları sağlaması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini sundu.

Azerbaycan menşeili yaklaşık 1200 tonluk yakıtı taşıyan bir tren, 19 Aralık'ta Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaşmıştı.