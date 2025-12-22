Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.12.2025 11:49

Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesine yönelik mal transiti ablukasını kaldırma kararı dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Boris Yeltsin adını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) bünyesinde en üst organ olan Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Güney Kafkasya'da devam eden "olumlu ve yapıcı değişimlerin" daha geniş bölgedeki tüm devletler için "yeni fırsatlar yarattığını" ve ekonomik istikrarı güçlendirdiğini söyleyen Paşinyan, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımlara değindi.

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kısa süre önce gerçekleştirilen ve 2 ülke arasında onlarca yılın ardından "ilk ikili ticaret" olan sevkiyata atıfta bulunarak, bunu, "bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik elde edilen ilk önemli başarılardan biri" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan toprakları üzerinden ülkesine yönelik mal transiti ablukasını kaldırma kararıyla ikili ticaretin başlaması yolunda gerekli koşulları sağlaması dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini sundu.

Azerbaycan menşeili yaklaşık 1200 tonluk yakıtı taşıyan bir tren, 19 Aralık'ta Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaşmıştı.

ETİKETLER
Nikol Paşinyan İlham Aliyev Azerbaycan Ermenistan
Sıradaki Haber
Paris'te bu kez Elysee Sarayı soyuldu: Gümüşçübaşı binlerce euroluk takımlarla yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık merdiven ortaya çıktı
11:42
Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü
11:32
En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü
11:29
Okul Destek Projesi ile 20 bin 464 çocuğa rehberlik
11:29
Yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza kesildi
11:25
Güvenli liman altında tarihi rekor
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ