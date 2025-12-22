Japonya felaketten 15 yıl sonra dünyanın en büyük nükleer santralini yeniden açıyor

Birçok yerel sakinin endişelerine rağmen, Kaşivazaki-Kariva santraline ev sahipliği yapan Niigata eyalet meclisi, pazartesi günü işletmeci firma Tokyo Electric Power Company'nin (TEPCO) yedi reaktörden birini yeniden başlatmasının önünü açan tasarıyı onayladı. Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre şirket, 6 numaralı reaktörü 20 Ocak civarında yeniden devreye almayı planlıyor.

Fukuşima sonrası temkinli yaklaşım

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin Fukuşima Daiichi santralinde yol açtığı nükleer erimenin ardından nükleer enerjiye karşı son derece temkinli bir tutum sergilemişti.

1986'daki Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer felaketi olan bu olayın ardından Japonya, Kaşivazaki-Kariva da dahil olmak üzere 54 nükleer santralinin tamamını kapatmıştı.

Dünya Nükleer Birliği verilerine göre, o tarihten bu yana çalışabilir durumdaki 33 reaktörden 14'ü yeniden faaliyete geçti. Niigata'daki santral ise Fukuşima'yı da işleten ve o dönem büyük eleştirilere maruz kalan TEPCO tarafından yeniden açılan ilk tesis olacak.

Enerji bağımsızlığı ve iklim hedefleri

Fukuşima öncesinde Japonya'nın elektriğinin yaklaşık yüzde 30'u nükleer reaktörlerden sağlanıyordu. O tarihten bu yana ülke, enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve gaz gibi maliyetli ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını artırdı. Japonya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 60-70'i, ülkeye geçen yıl 10,7 trilyon yene (yaklaşık 68 milyar dolar) mal olan bu ithal kaynaklardan geliyor.

İki ay önce göreve gelen Başbakan Sanae Takaichi, maliyetleri düşürmek, enflasyonla mücadele etmek ve enerji güvenliğini sağlamak amacıyla nükleer enerjinin canlandırılmasını güçlü bir şekilde destekliyor. Japonya, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ederken, yapay zeka altyapısını besleyen veri merkezlerinin artan enerji talebi nedeniyle nükleer enerjinin payını 2040'a kadar yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

Yerel halkın endişeleri ve alınan önlemler

Fukuşima'nın anıları tazeliğini korurken, bölge halkının büyük bir kısmı güvenlik gerekçesiyle nükleer enerjinin canlandırılmasına karşı çıkıyor. Ekim ayında yapılan bir anket, Niigata sakinlerinin yüzde 60'ının yeniden başlatma koşullarının henüz karşılanmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

TEPCO ise Kaşivazaki-Kariva santralinin "Fukuşima'dan dersler çıkarılarak" kapsamlı denetimlerden ve güncellemelerden geçtiğini duyurdu. Şirket, yeni dalgakıranlar, su geçirmez kapılar ve acil durumlar için mobil jeneratörler ile güçlendirilmiş filtreleme sistemlerinin kurulduğunu belirterek tesisin güvenli olduğunu savunuyor. Ekim ayı sonunda yapılan son bütünlük kontrollerinde 6 numaralı ünitenin başlatılmaya hazır olduğu onaylanmıştı.