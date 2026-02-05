Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
AA 05.02.2026 15:46

Büyükçekmece’de vinç iş yerine girdi

Büyükçekmece'de kontrolden çıkan kamyon, seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Büyükçekmece’de vinç iş yerine girdi
[Fotograf: İHA]

Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde ilerleyen asansörlü nakliye kamyonu, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı refüjdeki ağaç ve yol tabelalarını devirdi.

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra diş polikliniği olarak hizmet veren iş yerine girdi.

Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Trafik Kazası
