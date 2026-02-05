Adana, Hatay ve Osmaniye'de yıkılan binalarda kusuru olanlar yargılanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca oluşturulan Deprem Suçları Soruşturma Bürolarınca, yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenler hakkında soruşturmalar yürütüldü.

Afet nedeniyle Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının yıkıldığı Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Binaların yıkılmasında kusurları bulundukları gerekçesiyle ilk olarak 21 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan davalara dönemin kamu görevlilerinin de dahil edilmesiyle sanık sayısı 28'e yükseldi.

Afette 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e 62 kez müebbet ve 865 yıl, 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin davada teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen Bekir ve Osman Baloğlu 15'şer yıl hapis cezasına, 56 kişinin öldüğü Zeray Apartmanı'na ilişkin davada da 7 sanık 7 yıl 6 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Depremde 12 kişinin öldüğü Mete Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada da müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

Haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanması sürüyor.

Hatay

Depremlerden en fazla etkilenen yerlerden Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalarda 17 bin 660 kişinin öldüğü belirlendi.

Bu ilçelerde müteahhit, yapı denetim firması sorumlusu ve statik proje müelliflerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 92 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 579'unun vefat ettiği öğrenildi.

Soruşturmalar kapsamında 1487 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların 102'sinde karar çıktı, 105 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Merkez Antakya ilçesindeki 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Antakya'da depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin ise 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması sürüyor.

Kentin diğer ilçelerinde de depremlerde yıkılan yapılara ilişkin soruşturma ve davalar devam ediyor.

Osmaniye

Osmaniye'de 3 yıl önceki depremlerde 273 binanın yıkılması sonucu 1010 kişi hayatını kaybetti.

Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 11 binanın yıkımına ilişkin soruşturmalar tamamlandı, 43 sanık hakkında hazırlanan iddianameler ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.

Depremde 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi davasında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski imar müdürü Kadir Kara, müdürlük görevlisi Sevinç Ayşe Argun, fenni mesul Haluk Koç ve Ayhan Gedik'i "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Binanın müteahhitleri Faruk Pilge ve Mustafa İpek'e de "basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası verildi.

52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin davada da fenni mesul Ayhan G. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Sevinç Ayşe A. ve Hülya İ. 15'er yıl, müteahhit Ali K. ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Afette 2 blokunun yıkılması nedeniyle 132 kişinin vefat ettiği Metin Tamer Sitesi'nin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında ise müteahhit Hüner Altuğ'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Depremlerde yıkılan diğer binalara ilişkin yargılamalar sürüyor.