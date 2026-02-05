Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.02.2026 17:10

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İşgalci İsrail ordusunun, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktığı ve diğer bazı evlerin inşaatına engel olduğu duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
[Fotograf: AA]

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Birin Köyü Yerel Meclisi Başkanı Ferid Burkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin iş makineleriyle köye baskın yaptığını belirtti.

İsrail güçlerinin köyde Filistinlilere ait 2 evi yıktığı ve bazı ekin arazilerine iş makineleriyle zarar verdiğini aktaran Burkan, İsrail'in köyde bir su kuyusunu da yıktığı evlerin etrafındaki tarımsal alanları tahrip ettiğini ifade etti.

Burkan, Birin köyüne baskında toplam 30 dönümlük araziye zarar verildiği ve bazı duvarların yıkıldığına işaret etti.

Bu arada Ramallah kentine bağlı Naleyn Belediye Başkanı Yusuf el-Havaca da İsrail ordusunun, Naleyn beldesindeki bazı yapılarda inşaatları durdurma kararını kendilerine ilettiğini kaydetti.

Havaca, "İsrail ordusu, beldenin batı kesimine baskın düzenleyerek ruhsatsız oldukları gerekçesiyle 7 yapının inşaatını durdurma kararını iletti." dedi.

İsrail ordusu, bugün El Halil kentinin batısında yer alan Beyt Avva beldesinde de Filistinli bir aileye ait evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
The Guardian: İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti
17:50
Trump'tan "İran" mesajı: Bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar
17:44
Deprem bölgesinin imalat sanayisi, kapasite kullanımında Türkiye ortalamasını geçti
17:38
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
17:31
Kızılay ekibinden enkazdan kurtardıkları aileye sürpriz ziyaret
17:12
ABD'de kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Epstein dosyasında yeni detayları ortaya çıkarıyor
Keyfalan Yaylası karla kaplandı
Keyfalan Yaylası karla kaplandı
FOTO FOKUS
Gökyüzünde tarihi rekor
Gökyüzünde tarihi rekor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ