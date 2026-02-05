Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi yeniden inşa ettik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen anma programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, deprem şehitlerine bir kez daha rahmet dilediğini belirterek, "Doğrudan 11 ilimiz, 14 milyon nüfusumuz o geceden etkilendi. Ama dolaylı olarak tüm milletimiz, 86 milyon, o acıyı yaşadı. Cenabı Allah bir daha öyle günler göstermesin diyoruz." diye konuştu.

Deprem sonrası "Bu enkaz yıllarca kaldırılamaz” diyenlerin olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Çok şükür enkazlar kaldırıldı. Hukuki birçok mesele hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Yeni alanlar tespit edildi. Projeler yapıldı, hazırlıklar yapıldı. İhaleler yapıldı ve bugün karşımızda yepyeni şehirler görüyoruz. Bu süreçte emeği geçenlere ben de yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"455 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş durumdayız"

Yılmaz, bu dönemde dünyanın en büyük şantiyesinin deprem bölgesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Toplu Konut İdaremiz, Emlak Konut, Yapı İşleri 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 binden fazla şantiyede bu çalışmaları yürüttük. 200 binden fazla insan sürekli bir şekilde bu inşaatlarda çalıştı. Gece gündüz, yaz kış yoğun bir çalışma sergilediler. İlk temelleri depremden 15 gün sonra attık. İlk köy evlerini 45. günde teslim ettik. Bu gerçekten inanılmaz bir başarı. Bugün geldiğimiz noktada, asrın seferberliğiyle 455 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş durumdayız. Konut, köy evi veya iş yeri olarak. Bu çaptaki bir inşa faaliyetini bu kadar sürede, bu kadar planlı programlı yapabilmek sadece bu devlete, bu millete yakışır diye ifade etmek istiyorum. Dünyada da başka bir örneğini ben bilmiyorum.

Dünyanın birçok gelişmiş dediğimiz ülkesinde dahi afet olduğu zaman devlet hiç araya girmez. Sigorta şirketleri vardır. En fazla bulaşıcı hastalık çıkmasın, şu olmasın bu olmasın diye acil müdahaleler yapılır. Gerisi tamamen vatandaşla sigorta şirketleri arasında gerçekleşir. Bizde farklı bir anlayış var. Devletin hakikaten farklı bir yaklaşımı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda son derece hassas. Dolayısıyla bu 11 şehrimizi, bir ülke büyüklüğündeki bu bölgeyi yeniden inşa ettik. Sadece konutlar yapmadık. 455 bin konut, başlı başına muazzam bir başarı. Fakat mesele sadece konutlar değil. Altyapıları yaptık. Şehirlerin altyapıları yeniden yapıldı. Suyu, arıtması, içme suyu, yollar yeniden yapıldı, köprüler yapıldı. Hastaneler, okullar yeniden yapıldı. Organize sanayi bölgeleri yeniden kuruldu. Altyapısıyla, üstyapısıyla bölge yeniden ayağa kaldırıldı."

Gaziantep genelinde 25 bin 237 konut, 4 bin 463 köy evi, 1353 iş yeri inşa ederek hak sahiplerine teslim ettiklerini bildiren Yılmaz, bugün deprem bölgesinde derslik sayısı ve hastanelerdeki yatak sayısının deprem öncesini aştığını ifade etti.

"Hicaz Demiryolu'nun yeniden diriltilmesiyle Gaziantep çok farklı ufuklarla yoluna devam edecek"

Yılmaz, Suriye'de önemli gelişmelerin yaşandığını, Ahmed Şara yönetiminde yeni bir hükümet kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Onun da üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Merkezi idare Suriye'de yeniden şekilleniyor. Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla toplumun tamamını kucaklayan yeni bir yönetim anlayışı gelişiyor. En az depremin yaralarının sarılması kadar Suriye'deki yaraların sarılması da çok kıymetli. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye devletinin yanındayız. Şara hükümetinin yanındayız. Bütün unsurları kapsayan, birlik ve beraberlik içinde olan bir Suriye için her türlü desteği veriyoruz. Birileri bizleri karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir. Birileri etnik kimlikler üzerinden, mezhepler üzerinden bizi ayrıştırmaya, karşı karşıya getirmeye çalışıyor olabilir. Onlara karşı vereceğimiz en güzel cevap, kardeşliğimizi yüceltmektir. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Suriye'deki kardeşlerimiz de böyle. Orada da birliği, beraberliği, kardeşliği savunuyoruz. İnşallah deprem yaralarını sarmış, Suriye'de de bu yeni gelişmelerle birlikte çok farklı bir bölgesel atmosfere kavuşmuş olan Gaziantep, önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir noktaya yürüyecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok."

Gaziantep'in geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracat yaptığını dile getiren Yılmaz, "AK Parti göreve ilk geldiğinde, 2002 yılında, tüm Doğu ve Güneydoğu'nun ihracatı 2 milyar dolar değildi. Şimdi tek başına Gaziantep 10 milyar dolardan fazla ihracat yapıyor. İnşallah Amanoslar'daki tünelin tamamlanmasıyla, yine Suriye'deki yeni ortamla birlikte, Abdülhamit Han'dan miras kalan Hicaz Demiryolu'nun yeniden diriltilmesiyle Gaziantep çok farklı ufuklarla yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak kentsel dönüşüme ilave 500 bin konut seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Cevdet Yılmaz, böylece hem güvenli yerleşim yerleri sağladıklarını hem de arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Yılmaz, daha fazla konut inşa ettikçe ev fiyatlarının dengeleneceğini belirterek, "Kiralarda da çok daha makul bir seviyeyi yakalamış olacağız. İşte bu 500 bin konut kampanyamızın amacı bu. Bu merkezi idare olarak bizim yaptığımız. Gaziantep'te de deprem konutları dışında, 14 bine yakın sosyal konut yapmayı planlıyoruz. Gaziantep'imize hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"Gündelik yaşamımız artık haykırmaya başladı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin harcamaları içinde yatırımların payının yüzde 37, Türkiye ortalamasının yüzde 17 olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu siyasi olarak söylemiyorum. Hakikaten gündelik yaşamımız artık haykırmaya başladı. Bir süre hazır sermayeyle idare edebilirsiniz, geçmişte yapılmış yatırımları kullanabilirsiniz ama halkımızın güzel bir sözü var, hazıra dağ dayanmaz. Bir süre sonra o geçmişte yapılan yatırımların etkisi biter ve acı gerçeklerle karşı karşıya kalırsınız.

Buradan bütün belediyelere çağrım şudur. Lütfen göz boyayıcı işlerden vazgeçin. Asli olmayan hizmetlere yoğunlaşmaktan vazgeçin. Şehirlerimizin içme suyuna, yoluna, trafiğine yoğunlaşın. Hava kalitesine yoğunlaşın. Daha yeşil, daha yaşanabilir şehir ortamları oluşturmaya yoğunlaşın. İnsanımızın yaşam kalitesi böyle artar. Yoksa lafla, sözle, popülist politikalarla bir yere varamayız."