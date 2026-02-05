Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-DHA 05.02.2026 16:49

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanı Tekin imzasıyla 81 ile paylaşılan yazıda, "Milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan insan odaklı köklü tarihi birikimimiz, milletimizin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamıştır. Aziz milletimiz, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza etmiştir. Bu anlayış doğrultusunda devletimiz, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etmiştir. Asrın birlikteliği anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütmüştür" denildi.

"Aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır"

Paylaşımda eğitim öğretim faaliyetlerinin de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlandığı belirtilerek, "Öğrencilerimize yönelik telafi ve destekleme eğitimleri ile psikososyal destek hizmetleri planlanmış, öğretmen ve yöneticilerimizin görevlerini bihakkın sürdürebilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devletimizin insan odaklı hizmet anlayışının ve milli birlik ile kardeşlik bilincinin eğitim alanındaki somut yansımaları olmuştur. Devletimiz, afetten etkilenen illerimizin her alanda yeniden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürürken, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatıraları milletimizin ortak vicdanında daima yaşayacaktır. Bakanlığımız da milli dayanışma ve kardeşlik anlayışı içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, birlik ve beraberlik duygularımızı canlı tutmak amacıyla bakanlığımız bünyesindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat 2026 tarihinde ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi. 

ETİKETLER
Deprem Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11 şehrimizi yeniden inşa ettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
The Guardian: İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti
17:50
Trump'tan "İran" mesajı: Bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar
17:44
Deprem bölgesinin imalat sanayisi, kapasite kullanımında Türkiye ortalamasını geçti
17:38
Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişimi yapıldı
17:31
Kızılay ekibinden enkazdan kurtardıkları aileye sürpriz ziyaret
17:23
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
Keyfalan Yaylası karla kaplandı
Keyfalan Yaylası karla kaplandı
FOTO FOKUS
Gökyüzünde tarihi rekor
Gökyüzünde tarihi rekor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ