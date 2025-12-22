Starlink uydusu yörüngede patladı: SpaceX Dünya'ya düşeceğini doğruladı

Son birkaç gündür, patlamanın Çin'e ait bir uyduyla yaşanan çarpışmadan kaynaklandığına dair spekülasyonlar yapılıyordu.

Bu iddialar, her iki uydunun yörüngede birbirine çok yaklaştığına dair raporların ardından gündeme gelmişti. Ancak SpaceX, olayın herhangi bir dış müdahale veya çarpışma sonucu değil, uydunun kendi sistemindeki bir arıza nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Teknik arıza patlamaya neden oldu

Starlink'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 17 Aralık tarihinde 35956 numaralı uyduda bir anomali yaşandığı ve 418 kilometre irtifada araçla iletişimin kesildiği belirtildi. Arıza sonucunda itki tankında sızıntı meydana geldiği ve uydunun yörüngesinin yaklaşık 4 kilometre hızla alçaldığı ifade edildi.

Şirket, patlama sonrası ortaya çıkan küçük parçaların takip edilebilir olduğunu ve düşük hızları nedeniyle alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular veya nesneler için bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Buna rağmen yaşanan durum, gökbilimcilerin ve araştırmacıların son yıllarda sıkça dile getirdiği uzay çöplüğü sorununa dair endişeleri yeniden tetikledi. SpaceX, yörüngede yüzen bu parçaları izlemek için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordineli çalıştığını duyurdu.

Dünya'ya giriş süreci güvenli mi?

İşlevini yitiren uydunun şu anda kontrolsüz bir şekilde yalpalayarak alçaldığı ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği açıklandı. SpaceX, uydunun büyük ölçüde tek parça halinde olduğunu ancak atmosfere girdiğinde tamamen yanarak yok olacağını vurguladı.

Uydunun mevcut rotasının Uluslararası Uzay İstasyonu'nun altından geçeceği, bu nedenle istasyon veya mürettebat için herhangi bir risk teşkil etmediği belirtildi.

Özel uzay şirketi, yeniden girişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine dair bir takvim paylaşmadı ancak aracın yer yüzeyine düşmeden atmosferde tamamen imha olacağı konusunda kamuoyuna güvence verdi.

Daha önce de Starlink uydularının diğer şirketlere ait araçlarla çarpışma tehlikesi atlattığı bildirilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir fiziksel temas yaşanmamıştı.