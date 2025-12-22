Duman 10.3ºC Ankara
Dünya
Independent 22.12.2025 10:21

Manş Denizi'nde göçmen rekoru: Bir günde 800'den fazla geçiş

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçenlerin sayısı cumartesi günü 800'ü aşarak aralık ayı için günlük rekor seviyeye ulaştı.

Manş Denizi'nde göçmen rekoru: Bir günde 800'den fazla geçiş

Resmi verilere göre, dün Kuzey Fransa'dan 13 şişme botla yola çıkan 803 kişi tehlikeli yolculuğu tamamlayarak İngiltere'ye ulaştı. Bu son geçişlerle birlikte 2025 yılı toplam sığınmacı sayısı 41 bin 455'e yükseldi. Bu rakam, veri toplama işlemlerinin başladığı 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek ikinci veri olurken, sadece 45 bin 774 kişinin geçtiği 2022 yılının gerisinde kaldı.

Cumartesi günü gerçekleşen yoğunluk, bin 75 kişinin geçtiği 8 Ekim'den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayındaki hareketlilik sürüyor

Bu ay şu ana kadar yaklaşık 2 bin 163 kişi İngiltere kıyılarına ulaştı. Bu rakamın, geçtiğimiz aralık ayında kaydedilen 3 bin 254 kişilik rekora yaklaştığı belirtiliyor. Cumartesi sabahı Dover Limanı'nda, denizdeki bir olayın ardından sığınmacıları taşıyan bir Sahil Güvenlik teknesi görüntülendi.

Fransız polisi ile botları denize indirmeye çalışan gruplar arasında Calais yakınlarında arbede yaşandı. Görüntülerde, Grand-Fort-Philippe kasabasındaki nehir kıyısında jandarmanın yaklaşık 30 kişilik gruba göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği görüldü.

Dört haftalık sessizlik bozuldu

Yaşanan bu yoğunluk, 15 Kasım ile 12 Aralık tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından hiçbir geçişin kaydedilmediği dört haftalık durgunluk döneminin ardından geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aralık ayı normalde geçiş girişimlerinin en az olduğu aylardan biri olarak biliniyor.

Söz konusu dört haftalık ara, 2018'den bu yana varışların yaşanmadığı en uzun kesintisiz süre olarak kaydedilmişti. Genel eğilim, bu yılın ilk 10 ayında varışların arttığını ancak 2022'deki rekor seviyelerin altında kaldığını gösteriyor.

Avrupa ülkeleriyle iş birliği artırılıyor

İşçi Partisi hükümeti, küçük tekne geçişlerini durdurmak için Avrupa ülkeleriyle iş birliğini artırdı. İngiltere'nin aylardır sürdürdüğü baskının ardından Fransa, Manş Denizi'ndeki botlara müdahale etmeyi kabul etti. Politika değişikliği kapsamında güvenlik güçleri, henüz yolcu almamış olan botları denizde durdurma yetkisine sahip olacak.

Almanya ise bu hafta sığınmacıları İngiltere'ye götürmeye çalışan insan kaçakçılarına 10 yıla kadar hapis cezası öngören yeni bir yasayı kabul etti. Yıl sonundan önce yürürlüğe girecek olan yasal düzenleme, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini artırmayı ve İngiltere ile Almanya arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

