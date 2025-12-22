Duman 10.3ºC Ankara
Dünya
AA 22.12.2025 10:16

El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi

Latin Amerika ülkesi El Salvador'da bölgenin en tehlikeli çetelerinden "MS13" üyesi bir kişi 1335 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi

El Salvador Başsavcılığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, suç örgütleriyle mücadele kapsamında verilen cezalar hakkında paylaşım yapıldı.

Bu kapsamda, "MS13"ün 248 üyesine 2014 ile 2022 yılları arasında işlenen çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezaları verildiği belirtildi.

Paylaşımda, çete üyelerinden birinin 1335 yıl hapis cezası aldığı, 10'unun ise 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.

İsnat edilen suçlar arasında cinayet, kişilerin kayıplara karışması, gasp gibi suçlar yer aldı.

