İİT'den katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okulu hedef almasına tepki

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okulu hedef alarak 6 kişinin ölmesine yol açan saldırıya tepki gösterildi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı sürdürdüğü suçların kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusunun Gazze'de işlediği son suç da yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula saldırısı oldu. Söz konusu saldırıda Filistinli masum sivillerden bazıları şehit olurken, onlarcası da yaralandı."

Gazze'deki bir okula düzenlenen İsrail saldırısının "uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bir suç" olarak nitelendirildiği açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun İsrail tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçların önüne geçmesi çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun ayrıca Gazze'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesi sağlaması talebinin yer aldığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerinin geri çekilmesi ve insani yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaşması çağrısında bulunuldu.

İİT açıklamasında, Filistin halkına karşı suç işleyen İsrailli yetkililerden hesap sorulması için uluslararası adalet mekanizmalarının harekete geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

İsrail ordusunun, 19 Aralık Cuma günü ateşkese rağmen Gazze'de bir okulu düğün töreni sırasında hedef alması sonucu aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etmişti.

​​​​​​Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​