Katil İsrail'in saldırıları Filistin ekonomisine ciddi zarar verdi

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu ve Filistin Para Otoritesinden yapılan ortak açıklamada, Filistin ekonomisinin 2025 görünümüne ve 2026 yılına ilişkin ekonomik öngörülere yer verildi.

Filistin'deki GSYH'nin, 2025 yılında 2023'e kıyasla Gazze Şeridi'nde yüzde 84, Batı Şeridi'nde ise yüzde 13 gibi keskin bir düşüş kaydettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yüze 99, Batı Şeria'da yüzde 29'luk düşüş ile GSYH'de en yüksek düşüşün inşaat sektöründe yaşandığı kaydedildi.

Hizmet sektöründe kaydedilen düşüşün genel olarak yüzde 25 iken Batı Şeria'da yüzde 12, Gazze'de ise yüzde 82'lik bir düşüş görüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki tarımsal faaliyetlerde yüzde 92 düşüş görüldüğü, Filistin'in dış dünya ile ticaret hacminin ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 azaldığı, ithalatın da yüzde 17 düşüş kaydettiği ifade edildi.

Filistin ekonomisindeki durgunluk ve GSYH'de görülen düşüşün, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının ekonomide neden olduğu zararın boyutunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Filistin'de işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 46'ya ulaştığı bilgisine yer verilirken, Batı Şeria'daki işsizlik oranının yüzde 28, Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının ise yüzde 78 olduğu kaydedildi.

Filistin ekonomisinin tahminlere göre 2026'da yüzde 4,1 ile 4,5 arasında bir artış kaydedeceği, bunun da 2024'te kaydedilen sert daralmanın ardından başlayan kademeli toparlanmanın devamı olacağı ifade edildi.