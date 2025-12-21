Duman 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2025 17:09

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, sınıra yakın Yater beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yater beldesine iki ayrı hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsraillilerden Mescid-i Aksa’ya "Hanuka" baskını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52'si, tıbbi malzemelerin yüzde 71'i eksik
17:01
Muğla'da ölü balıklar kıyıya vurdu
16:36
Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de eğitim uçuşu
16:21
Üç ayların başlangıcında dinlenebilecek kaliteli içerikler TRT Dinle’de
17:56
İşgalci İsraillilerden Mescid-i Aksa’ya "Hanuka" baskını
16:08
Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler
Türk kültüründe öne çıkan karakter ve malzemeleri buza işlediler
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ