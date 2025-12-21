Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2025 22:39

Hamas: Batı Şeria'da 19 yerleşimin yasallaştırılması yeni sömürgeci bir adımdır

Hamas, haydut İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yasa dışı yerleşim planını onaylamasını, "Filistin topraklarını yağmalamayı amaçlayan yeni bir sömürgeci adım" olarak nitelendirdi.

Hamas: Batı Şeria'da 19 yerleşimin yasallaştırılması yeni sömürgeci bir adımdır

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Harun Nasıreddin, İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen Yahudi yerleşimlerinin yasallaştırılmasını öngören planın onaylanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Harun Nasıreddin, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İsraillilerin Batı Şeria'da kaçak olarak inşa ettiği 19 yerleşimi yasallaştırmasının "sinsi ilhak politikasını pekiştiren, Filistin topraklarını yağmalamayı ve emrivaki yaparak Filistin halkının hukuki ve tarihi haklarını ellerinden almayı amaçlayan yeni sömürgeci bir adım" olduğunu ifade etti.

Nasıreddin, söz konusu plan ile yerleşimcilerin suç teşkil eden uygulamalarının, "İsrail'in Filistin halkını tehcir etmek için temel bir araç olarak kullandığı "yerleşimleri genişletme" konusundaki ısrarını gösterdiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarda yaşanan artışa da değinen Nasıreddin, bunun Kudüs'ü Yahudileştirme ve dini ve tarihi statüsünü değiştirme yönündeki sistematik bir politikanın parçası olduğunu aktardı.

Nasıreddin, Aksa'ya yönelik baskınlar ile yerleşim birimleri inşasının, Yahudileştirme ve saldırganlık politikasında madalyonun iki yüzünü temsil ettiğini kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın sunduğu 19 yeni yasa dışı yerleşim planı Güvenlik Kabinesinde onaylanmıştı.

Kabinenin onay verdiği plan çerçevesinde, Batı Şeria’nın tamamına dağılan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu 17 kaçak yerleşim yeri İsrail nezdinde de tanınacak ve 2005’te boşaltılan "Ganim" ve "Kadim'in" yasa dışı yerleşim yerleri yeniden kurulacak.

ETİKETLER
Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:12
2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
22:39
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
21:53
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
21:44
Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
20:55
Katil İsrail'in saldırıları Filistin ekonomisine ciddi zarar verdi
20:49
Eskişehir'de yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ