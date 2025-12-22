Brent petrolün varili 60,77 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 60,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1 artarak 60,77 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'li yetkililerin Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir petrol tankerini daha takibe aldığına ilişkin haber akışı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda süren gerginliklerin piyasalarda arz endişelerine yol açmasıyla yükseldi.

ABD güçleri, Karayipler'de artan gerilimler kapsamında dün Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda bir petrol tankerini daha takibe aldı.

Uluslararası haber kaynaklarına göre, ABD Sahil Güvenliği, Venezuela'nın yasa dışı yaptırım delme faaliyetlerinin parçası olduğu değerlendirilen ve yaptırım kapsamındaki bir "karanlık filo" gemisini aktif olarak takip ediyor. Gemi hakkında yargı kararıyla el koyma emri bulunduğu da belirtiliyor.

Operasyonun, Venezuela'ya petrol yüklemek üzere seyir halinde olan, Panama bayraklı ve yaptırım listesinde yer alan Bella 1 adlı petrol tankerini hedef aldığı ifade ediliyor. Söz konusu tankere el konulması halinde, bu adım 10 Aralık'tan bu yana bölgede gerçekleştirilen üçüncü tanker müdahalesi olacak.

Venezuela, son operasyona ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti. Venezuela'nın küresel arz içindeki payı sınırlı olsa da, söz konusu gelişmelerin petrol sevkiyatlarında gecikmelere yol açabileceği endişesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış çabalarındaki belirsizlik fiyatlamada etkili olmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus güçlerinin, Ukrayna tarafından Zaporijya bölgesine döşenen mayınları insansız hava araçlarıyla temizlediğini bildirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajda, saldırıların sona ermesi için Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini ve müzakerelerin ABD'de sürdüğünü belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.