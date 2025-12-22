Kadın mühendis engelini aştı, uzaya çıktı

Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi, New Shepard yörünge altı görevini Texas'taki merkezinden yerel saatle 08.15'te gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde havacılık ve mekatronik mühendisi olarak görev yapan Michaela Benthaus, yaklaşık 10 dakika süren uçuş sırasında uzayın uluslararası sınırı kabul edilen Karman hattını geçen yolcular arasında yer aldı.

Bir dağ bisikleti kazası sonrası omurilik yaralanması yaşayan ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanan Benthaus, uçuş öncesi yayınlanan videoda engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Kapsayıcı toplum mesajı

Benthaus, kaza sonrası dünyanın engelli bireyler için ne kadar erişilemez olduğunu fark ettiğini belirterek, "Eğer kapsayıcı bir toplum olmak istiyorsak, sadece istediğimiz alanlarda değil her alanda kapsayıcı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tamamen otonom olan küçük roket dikey olarak havalandıktan sonra turistleri taşıyan kapsül uçuştan ayrıldı. Kapsül, paraşütler yardımıyla yavaşlayarak Texas çölüne yumuşak bir iniş yaptı. Bu uçuş, Blue Origin'in New Shepard roketiyle gerçekleştirdiği 16. mürettebatlı görev oldu.

NASA Başkanı'ndan kutlama mesajı

NASA'nın yeni başkanı Jared Isaacman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Benthaus'u kutlayarak, "Tebrikler Michi! Milyonlarca insana gökyüzüne bakmaları ve nelerin mümkün olduğunu hayal etmeleri için ilham verdin" dedi.

Blue Origin ile bugüne kadar aralarında şarkıcı Katy Perry ve Star Trek dizisinin Kaptan Kirk'ü William Shatner'ın da bulunduğu onlarca kişi uzaya seyahat etti. Şirket, bu tür tanınmış isimlerle özel uzay şirketleri arasındaki rekabette kamuoyunun ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.

Virgin Galactic de benzer bir yörünge altı uçuş deneyimi sunarken, Blue Origin aynı zamanda Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle yörünge uçuşu pazarında rekabet etmeyi planlıyor. Bezos'un şirketi bu yıl, New Shepard'dan çok daha güçlü olan devasa New Glenn roketiyle iki başarılı insansız yörünge uçuşu gerçekleştirmişti.