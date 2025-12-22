Elon Musk'ın 55 milyar dolarlık Tesla tazminat paketi iade edildi

Cuma günü açıklanan karar, bu yılın başlarında söz konusu ödeme planını iptal eden alt mahkemenin kararını bozdu. Bu karar, Musk'ın Tesla'yı hızlı büyüme yıllarında ve önemli ticari dönüm noktalarında yönetmesi karşılığında ödüllendiren 2018 tarihli tarihi anlaşmayı yeniden yürürlüğe koydu.

Mahkeme, ödeme paketinin iptal edilmesinin haksız olduğunu ve aşırıya kaçıldığını hükme bağladı. Hakimler, anlaşmanın iptal edilmesinin Musk'ı elektrikli otomobil şirketindeki altı yıllık emeği ve başarısı için ödemesiz bıraktığını belirtti.

Önceki kararı "adaletsiz" olarak nitelendiren mahkeme, bir sözleşmenin feshedilmesinin ancak nadir durumlarda gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Kararın bir parçası olarak Tesla'ya 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine karar verildi.

2018 anlaşmasının hedefleri gerçekleştirildi

Orijinal ödeme paketi, 2018 yılında Tesla hissedarları tarafından onaylanmıştı. O dönemde Tesla üretim artırma mücadelesi veriyor ve hala zarar ediyordu. Plan, Musk'ın ödemesini araç satışlarının artması ve şirketin piyasa değerindeki büyük sıçrama gibi katı hedeflere bağlamıştı. Bu hedeflere ulaşıldığı takdirde Musk, maaş veya nakit bonus yerine hisse senedi opsiyonu kazanacaktı.



Takip eden yıllarda Tesla'nın performansı arttı, üretim sorunları aşıldı ve şirketin değeri yaklaşık 50 milyar dolardan zirve noktasında 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bu kazanımlar, Musk'ın 2018 anlaşmasında vaat edilen tüm ödemeyi almaya hak kazanmasını sağladı.

Hukuki süreç ve merkezin Texas'a taşınması

Ancak Ocak 2024'te Delaware Chancery Mahkemesi Yargıcı Kathaleen St. Jude McCormick, bir hissedar davasının ardından ödeme paketini iptal etmişti.

Yargıç, Tesla yönetim kurulunun Musk'a çok yakın olduğunu ve anlaşmayı onaylarken yatırımcıları yeterince korumadığını savundu. Bu karar Musk'ın tepkisini çekmiş ve iş insanı Delaware hukuk sistemini açıkça eleştirmişti.

Bu gelişmenin ardından Tesla, kurumsal merkezini Delaware'den Texas'a taşıdı. Ayrıca Tesla yönetim kurulu, hissedarlardan 2018 ödeme paketi için tekrar oy kullanmalarını istedi. Yatırımcılar, paketi ikinci kez onaylayarak Musk'ın liderliğine güçlü destek verdi.

Delaware Yüksek Mahkemesi'nin son kararı bu tartışmayı sonlandırırken, orijinal tazminat planını da resmileştirmiş oldu.

Bu karar, Tesla hissedarlarının geçtiğimiz ay onayladığı ve Musk'ın önümüzdeki on yıl içinde şirketi iddialı büyüme hedeflerine ulaştırması durumunda değeri 1 trilyon dolara kadar çıkabilecek yeni ve daha büyük bir ödeme planının hemen ardından geldi.