Gündem
AA 06.02.2026 05:34

Bakan Yerlikaya depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen 'sessiz yürüyüş'e katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen "sessiz yürüyüş"e katıldı.

Bakan Yerlikaya depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen 'sessiz yürüyüş'e katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Bakan Yerlikaya depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen 'sessiz yürüyüş'e katıldı

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.

Bakan Yerlikaya depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen 'sessiz yürüyüş'e katıldı

Adıyaman Ali Yerlikaya Asrın Felaketi Deprem Kahramanmaraş
