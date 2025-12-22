Hafif Yağmurlu 7.3ºC Ankara
AA 22.12.2025 13:55

Avusturya'da koalisyon hükümetindeki partinin Müslüman karşıtı paylaşımı tepki gördü

Avusturya'da koalisyon hükümetinde yer alan Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Müslüman karşıtı paylaşımı tepkiye neden oldu.

Avusturya'da koalisyon hükümetindeki partinin Müslüman karşıtı paylaşımı tepki gördü

ÖVP'nin, sosyal medya platformu hesabından yapılan Müslüman karşıtı paylaşıma ilişkin birçok siyasetçi açıklama yaptı.

Sosyal Demokrat Partiden (SPÖ) Maliye Bakanı Markus Marterbauer, yaptığı açıklamada, Avusturya'daki Boşnak vatandaşların, onlarca yıldır hastane, ticaret ve endüstri alanında çalışan insanlarla empati kurduğunu belirterek, ÖVP'nin bu açıklamasından dolayı özür diledi.

Marterbauer, "Özür dilerim! Biz böyle değiliz." ifadesini kullandı.

Yeni Avusturya Partisi NEOS'tan Yannich Shetty, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tutumu "temelden yanlış ve siyasi açıdan beceriksiz" diye nitelendirerek, tüm Müslümanları "şüpheli" konumuna getirmenin toplumu bölmek anlamı taşıdığını belirtti.

Yeşiller Partisi lideri Leonore Gewessler ise paylaşımın başbakanın partisine yakışmadığını vurguladı.

Gewessler, "On yıllardır Avusturya'da yaşayan, çalışan ve toplumumuzun bir parçası olan insanların böyle bir şey okumak zorunda kalması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

ÖVP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanların üçte ikisinin Müslümanlarla birlikte yaşamayı zor bulduğunu biliyor muydun?" ifadeleri yer almıştı.

