TRT'nin kapıları spikerlik ve sunuculuk eğitimi için açılıyor

Eğitim, 13 Ekim tarihinde Ankara’da başlayacak ve 50 saat sürecek.

10 ana başlığın ele alınacağı eğitimde katılımcılar, Sezen Yüce’den spikerlik mesleğinin inceliklerine dair dersler alacaklar.

Eğitim, sabah 09.30’dan akşam 16.30’a kadar sürecek ve 24 Ekim’de yapılacak uygulama sınavı ile son bulacak.

Sınavlar sayesinde katılımcılar, aldıkları eğitimi ölçme fırsatını da yakalayacak ve başarılı olanlar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Ekranın yeni yüzleri TRT Akademi’de yetişiyor

Eğitim, spikerlik mesleğinin anlatılması ile başlıyor. Bu program sadece doğru ve güzel Türkçe konuşmayı öğretmekle kalmıyor aynı zamanda sesletim kurallarına uygun, anlaşılır ve etkileyici bir dille nasıl sunum yapılacağının deneyimlenmesini sağlıyor.

Beden dilinin yayıncılıktaki etkisini kavramak, yayın öncesi hazırlıklardan stüdyo kurallarına kadar profesyonel yaşamın tüm detaylarını keşfetmek Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi ile mümkün.

Eğitimin içeriği 10 bölüme yayılırken, sunum teknikleri için ayrılan 13 saat ile katılımcılar tam donanımlı bir şekilde medya dünyasına hazır hale gelecek.

Kontenjanın sadece 10 kişiyle sınırlı olduğu bu seçkin eğitim, iletişimde uzmanlaşmak ve ekranların gözde yüzü olmak isteyen herkes için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Haber spikeri ya da sunucu olmak isteyenler bu eğitimle profesyonelliğin kapılarını aralayacak.

TRT Akademi ile ekrana hazırlık

Medya dünyası, etkili iletişim becerilerine sahip profesyonellere her zaman ihtiyaç duyar. Spikerlik ve sunuculuk sadece iyi konuşmaktan ibaret değildir. İzleyiciyi ekran başında tutmak, mesajı doğru ve etkileyici şekilde aktarmak gerekir. Bu yetkinlikleri kazanmanın yolu TRT Akademi’nin spikerlik eğitiminden geçiyor.

TRT’nin köklü yayıncılık anlayışına yakından tanıklık etmek isteyenler bu eğitimde yerini alabilir.

TRT Akademi eğiticileri alanında deneyimli isimlerden oluşuyor. TRT stüdyoları da eğitim sürecinde katılımcıların kullanımına açılacak ve birer dersliğe dönüşecek. Ayrıca, müze ve kampüs gezisi gibi eğitime renk katacak özel etkinlikler de eğitim programına dâhil.

TRT Akademi’den ekim ayında eğitim rüzgârı

TRT Akademi, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimlerini ekim ayında da ilgilileri ile paylaştı. Video eğitimlere ise platform üzerinden sürekli erişmek mümkün. Eğitimlerde yer almak, kendini mesleki ve kişisel olarak geliştirmek isteyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.

