Sermin Baysal Ata ile diksiyon eğitimi başlıyor

Bu önemli eğitim programı, TRT’nin Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

5 gün boyunca 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak eğitimin ardından katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girecekler. Edinilen bilgiler sınavlar sayesinde pekiştirilirken, başarılı katılımcılar TRT onaylı sertifikalarla yetkinliklerini belgeleyebilecekler.

Kontenjanı 16 kişi ile sınırlı olan bu eğitime, kendini geliştirmek isteyenler kayıt yaptırabilirler.

Etkili ve güzel konuşmanın incelikleri TRT Akademi’de

İyi bir diksiyon ve güzel konuşma sadece spiker veya sunucularda olması gereken bir beceri değildir.

Kendini doğru bir şekilde ifade etmek isteyen herkes, Türkçeyi güzel kullanmalıdır.

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitiminin içeriği oldukça kapsamlı.

Sözlü iletişim, konuşma organlarının kullanımı, nefes ve ses teknikleri gibi temel konuların yanı sıra, Türkçenin ses özellikleri, vurgu, tonlama ve anlatım biçimleri detaylı olarak işlenecek.

Söyleniş ve boğumlama kusurları, ulama ve yerleşik yanlışlar gibi dilin sıkça karşılaşılan sorunlarına yönelik çözümler sunulacak.

Ayrıca metin çalışmaları ve topluluk önünde konuşma teknikleriyle uygulamalı beceriler geliştirilecek.

Beden dili kullanımı da eğitim kapsamında önemli bir yer tutuyor. Bu zengin içerik, katılımcıların hem teorik hem pratik açıdan donanımlı hale gelmesini sağlayacak.

Diksiyon eğitimi sertifikalandırılıyor

Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar, TRT gibi köklü bir kurum tarafından onaylanan sertifikanın sahibi olacaklar.

Ayrıca kampüs gezisiyle eğitime renk katılacak ve katılımcılar TRT’nin çalışma ortamına yakından şahitlik edebilecek.

Yıllardır TRT’de haber spikerliği yapan Sermin Baysal Ata’nın deneyimiyle şekillenen bu program, katılımcıların Türkçenin ses ve sözcük yapısını en doğru şekilde öğrenmesini sağlayacak.

TRT Akademi her ay yeni eğitimleri katılımcılarla buluşturuyor

TRT Akademi, sürekli güncellenen eğitimlerini platformda paylaşmaya devam ediyor.

Video eğitimlerin yanı sıra, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimlere ilişkin duyurular TRT Akademi sosyal medya hesaplarından ve platformdan yapılmaktadır.

Eğitimlere katılarak fark yaratmak isteyenler https://www.trtakademi.com/tr adresinden kayıt oluşturabilir.

