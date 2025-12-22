Parçalı Bulutlu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.12.2025 00:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."

 

ETİKETLER
Bütçe Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika TBMM
Sıradaki Haber
Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:21
İİT'den katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okulu hedef almasına tepki
23:17
Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz
00:03
2026 yılı bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
22:41
Hamas: Batı Şeria'da 19 yerleşimin yasallaştırılması yeni sömürgeci bir adımdır
22:39
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
21:53
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein dosyalarındaki Trump'a ait tüm materyaller yayınlanacak
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ