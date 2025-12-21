Puslu 4ºC Ankara
AA 21.12.2025 22:33

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Eser Gökhan Küçükerol "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak", İsmail Ahmet Akçay ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Gizem Türedi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işlemek amacına hizmet etmek olduğu kaydedildi.

Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken, şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülmüş, emniyetteki işlemlerinin ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Eyüboğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

