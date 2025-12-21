Puslu 4ºC Ankara
Türkiye
AA 21.12.2025 21:39

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Abant istikametine giden sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile farklı bir otomobil Ömerler köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Murat Can E. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Murat Can E, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolundaki ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu Trafik Kazası
